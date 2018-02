Os ventos fortes que se fazem sentir em Santa Cruz, na Madeira, obrigaram hoje ao cancelamento de 20 voos, entre chegadas e partidas, no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, disse fonte aeroportuária.

De acordo com a mesma fonte, apenas aterraram hoje naquele aeroporto um avião cargueiro e o avião que faz a ligação Porto Santo - Madeira- Porto Santo.

Até ao final do dia de hoje são esperadas ainda seis ligações aéreas.

O Centro Meteorológico do Aeroporto prevê a continuidade do vento forte, por vezes com rajadas, e visibilidade reduzida momentânea devido a aguaceiros até quinta-feira.

O navio Lobo Marinho que faz a ligação diária Madeira - Porto Santo - Madeira não realizou também hoje a sua viagem devido à agitação marítima e a viagem de quinta-feira só deverá ser decidida ao final do dia.

Devido ao vento, os bombeiros do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos foram chamados para alguns cortes de árvores e para a remoção de placas de zinco e tapa-sóis.

Nos restantes oito concelhos não foram registadas ocorrências.

As condições atmosféricas adversas provocaram ainda a queda de neve nos pontos altos da Madeira.