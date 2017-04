Os portos da ilha do Corvo e das Poças, nas Flores, Açores, encerrados na segunda-feira devido ao mau tempo, foram esta terça-feira reabertos a toda a navegação, informou a Autoridade Marítima local.

O despacho do capitão do porto da Horta, na ilha do Faial, Rafael da Silva, determina o cancelamento da interdição da prática da navegação no porto das Poças, nas Flores, e do porto da Casa, no Corvo.

Também o porto da Madalena, na ilha do Pico, que estava encerrado a embarcações com menos de 12 metros, foi reaberto a toda a navegação.

A decisão deve-se à “melhoria das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar”.