Está mal e vai piorar. A Proteção Civil emitiu um aviso à população por causa do mau tempo, que vai agravar-se ainda mais nos próximos dias. Podem mesmo vir a ser registados "fenómenos extremos" de vento, para além de piso escorregadio, formação de gelo, cheias, inundações e queda de árvores.

[Espera-se] precipitação forte, trovoada, intensificação do vento com possibilidade de registo de fenómenos extremos, e agravamento da agitação marítima em toda a costa".

A partir da próxima madrugada e, "previsivelmente até domingo", 11 de março, haverá "precipitação forte e persistente" em todo o território, em especial no Minho e Douro Litoral, podendo abranger também os distritos de Vila Real, Viseu e Aveiro.

O aviso refere que os valores acumulados podem atingir os 40-60 mm/12 horas. O "período mais crítico" será entre as 15 horas e as 21 horas de amanhã, 9 março.

Quanto ao vento, será moderado a forte (até 55 km/h) do quadrante sul, com rajadas até 85 km/h, no litoral, e de até 110 km/h, nas terras altas. Há a "possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, mais prováveis a Sul".

Esta semana, recorde-se, registou-se um tornado em Faro, que provocou bastantes estragos. Já no Norte do país, em Viana do Castelo, houve dois tornados na costa.

Ora, a costa nacional também estará em sobressalto nos próximos dias. As ondas podem chegar aos 4 a 5 metros, a partir das 18 horas desta sexta-feira. No domingo prevê-se o agravamento do estado do mar com ondas a ultrapassarem os 7 metros na costa ocidental e picos máximos de até 14 metros.

Perante este cenário previsto, a Proteção Civil avisa também para as consequências:

Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;

Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem;

Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas mais vulneráveis;

Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

Danos em estruturas montadas ou suspensas;

Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais mais vulneráveis;

Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte;

Possíveis acidentes na orla costeira;

Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência.

Por isso, pede à população prudência e "comportamentos adequados" para mitigar o efeito do mau tempo. Como medidas preventivas: