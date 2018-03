O porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, nos Açores, reabriu esta sexta-feira à navegação, depois de ter sido encerrado na quinta-feira devido ao estado do mar.

Em comunicado, o capitão do porto, Rafael da Silva, divulga "o cancelamento da interdição da prática da navegação no porto das Poças, em Santa Cruz das Flores", ilha do grupo ocidental.

Para o fim de semana, no arquipélago, está previsto frio, sendo que as temperaturas mínimas deverão variar hoje e sábado entre os sete e nove graus e as máximas entre os 12 e 14 graus, havendo a possibilidade de aguaceiros de granizo.

Há também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos, mas se ocorrer será em pouca quantidade", segundo explicou à agência Lusa o meteorologista Carlos Ramalho, da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

o meteorologista adiantou também que hoje já foram registadas temperaturas de sete graus na Terceira, São Jorge, na estação do Nordeste, em São Miguel, e no Faial, acrescentando que "durante a próxima madrugada e manhã de sábado as baixas temperaturas vão continuar no arquipélago, mas com tendência para subirem ligeiramente".