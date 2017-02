A forte ondulação marítima provocou esta segunda-feira danos na Madalena, na ilha do Pico, Açores, obrigando ao encerramento do porto, disseram à agência Lusa responsáveis das autoridades locais.

De acordo com o presidente da Câmara da Madalena, José António Soares, a “ondulação fortíssima” destruiu o museu onde está a exposição de lulas de Malcolm Clarke e ainda o rés-do-chão do premiado “Cella Bar”.

“A exposição está inutilizada”, declarou José António Soares.

O comandante do porto da Horta, na ilha do Faial, determinou o fecho a toda a navegação do porto da Madalena, devido às condições meteorológicas, sobretudo o estado do mar.

“Temos informação da existência de alguns danos na orla costeira da Madalena, pelo que vamos fazer uma ronda pelo local”, adiantou Rafael da Silva, explicando que em causa não está a altura das ondas, mas a energia que transportam, conjugada com a hora da preia-mar, o que acabou por provocar estragos.

O “Cella Bar” foi galardoado pela plataforma digital "Archdaily" com o Prémio Edifício do Ano 2016.

Uma testemunha ocular disse à Lusa que “a ondulação aumentou, de forma considerável” na Madalena.

“Foi uma situação muito repentina, entre as 12:30 e as 13:30 [locais, mais uma hora em Lisboa], com uma frequência rápida de ondas e ondulação muito alta”, adiantou a mesma testemunha.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informou que o troço entre a gare marítima e o entreposto foi encerrado devido à ondulação.

A delegação regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou pelas 14:00 que se regista um aumento da agitação marítima, mas nada que justifique a emissão de avisos meteorológicos.

A Atlânticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas, anunciou que devido às condições meteorológicas as ligações Horta-Madalena e Madalena-Horta foram canceladas.