O episódio de vento forte registado na segunda-feira na aldeia de São Paio, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, provocou danos em nove habitações.

De acordo com o presidente da autarquia, Luís Tadeu as rajadas fortes também derrubaram um muro lateral do campo de futebol, partiram e arrancaram dez árvores de grande porte e danificaram "três ou quatro" postes de eletricidade.

O autarca esteve na manhã de terça-feira na localidade de São Paio, nas proximidades da cidade de Gouveia, onde técnicos do município e da proteção civil fizeram o levantamento dos prejuízos, cujo montante não está ainda apurado.

Luís Tadeu explicou à Agência Lusa que alguns proprietários das habitações atingidas já acionaram os respetivos seguros para cobertura dos danos. Outros estão "de modo próprio a tratar" das reparações.

Adiantou que há registo de uma habitação, que teve danos elevados no telhado, que pertence a uma família com fracos recursos financeiros, mas a Câmara Municipal de Gouveia "irá assumir a reparação".

O presidente do município de Gouveia admite que os trabalhos ao nível das habitações fiquem concluídos nos próximos dias.

"Parecia um avião a despenhar-se"

O fenómeno semelhante a um minitornado ocorreu na segunda-feira pouco depois das 18:00, apenas numa zona da aldeia de São Paio. Causou danos materiais numa extensão de cerca de um quilómetro, segundo a presidente da Junta de Freguesia.

Foram dez segundos de pavor. Alguns [habitantes] dizem que parecia um avião a despenhar-se e outros que parecia um camião a rebolar na estrada", contou à Agência Lusa, Glória Lourenço.

Tratou-se de um fenómeno nunca visto na aldeia de São Paio. Segundo a presidente da Junta, o vento "cortou as árvores como se fosse uma motosserra".

Não há feridos e não houve necessidade de realojar ninguém", adiantou a autarca.

Após o alerta, estiveram em São Paio elementos da PSP, da GNR, da Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, entre outras entidades, que desimpediram as vias, retiraram as árvores e restabeleceram a energia elétrica na área atingida. A situação ficou normalizada cerca das 21:00 de segunda-feira.