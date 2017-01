O fenómeno meteorológico ocorrido na segunda-feira em Gouveia é compatível com um "downburst", na análise feita pelos técnicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a avaliação preliminar que foi possível efetuar com base em testemunhos e observação com radar, o fenómeno ocorrido é compatível com ‘downburst’”, salienta, em comunicado, o IPMA.

Os ventos fortes que assolaram a aldeia no concelho de Gouveia duraram pouco tempo, mas deixaram estragos nalgumas casas, derrubaram um muro lateral do campo de futebol, partiram e arrancaram dez árvores de grande porte e danificaram "três ou quatro" postes de eletricidade, segundo avaliação da autarquia.

Segundo o IPMA, aquele fenómeno tem “origem em níveis relativamente acima da superfície, em que se observa a organização de correntes de ar descendentes, frequentemente intensificadas por processos de arrefecimento evaporativo, e que, ao alcançar a superfície, se propagam horizontalmente”.

Estes escoamentos podem ser bastantes fortes, como no presente caso, afetando frequentemente áreas muito limitadas”, acrescenta o comunicado.

O "downburst" ocorreu na segunda-feira pouco depois das 18:00, apenas numa zona da aldeia de São Paio e causou danos materiais numa extensão de cerca de um quilómetro.