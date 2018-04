A passagem da depressão Irene a norte dos Açores está a afetar o estado do tempo, com vento forte e mar muito agitado. Por causa do temporal, já foram cancelados pelo menos dez voos e quase 300 passageiros ficaram em terra.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar no aeroporto de Ponta Delgada, nenhum voo saiu hoje de ou para as ilhas de São Miguel, Santa Maria, Pico, Faial, Flores e Corvo por causa do vento muito intenso.

Segundo o IPMA, a depressão afeta particularmente as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), com rajadas superiores a 100 quilómetros por hora e ondas de nove metros, sendo que no grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) as rajadas devem chegar aos 95 quilómetros por hora e as ondas aos oito metros.

Já as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) serão as menos afetadas, prevendo-se rajadas até 80 quilómetros por hora, enquanto as ondas devem atingir os seis metros de altura significativa.

As ilhas Flores e Corvo estão sob aviso amarelo devido ao vento até às 21:00 de hoje. No grupo central o aviso amarelo vai vigorar entre as 06:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira devido às previsões de vento, com rajadas que pode chegar aos 90 quilómetros por hora.