O domingo de Páscoa será antecedido pelo regresso da chuva, acompanhado de descida da temperatura, em Portugal continental, entre quinta e sábado, segundo previsões divulgadas nesta segunda-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A queda de chuva está prevista para as regiões norte e centro, na quinta e sexta-feira, estendendo-se ao Alto Alentejo no sábado, de acordo com a meteorologista Ângela Lourenço, citada pela agência Lusa.

Na quinta-feira, a temperatura máxima no litoral oeste poderá descer significativamente, para entre 22ºC e 24ºC, e manter-se nestes valores até sábado.

No domingo de Páscoa estão previstas algumas nuvens, que se irão dissipando ao longo do dia, assinalou Ângela Lourenço, acrescentando que poderá haver uma ligeira subida da temperatura.

Para segunda-feira, o IPMA antecipa, para o continente, pouca nebulosidade e o regresso do tempo quente, com as temperaturas máximas a rondar os 27ºC e os 28ºC.

No arquipélago da Madeira, o tempo continuará, no período pascal, seco, com algumas nuvens, vento fraco e sem variações significativas na temperatura, com a mínima a oscilar entre os 14ºC e os 17ºC e a máxima entre os 18ºC e os 22ºC.

A meteorologista Ângela Lourenço alerta, no entanto, para temperaturas mais baixas nas zonas montanhosas da ilha da Madeira, com máximas de 14ºC a 16ºC e mínimas de 3ºC a 9ºC.