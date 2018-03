A forte chuva durante a manhã desta sexta-feira provocou inundações no exterior e infiltrações na Escola EB 2,3 Rui Grácio, em Montelavar, Sintra, levando ao encerramento durante a tarde por "precaução e segurança", informou fonte do estabelecimento escolar de Sintra.

Devido à intempérie houve algumas inundações no exterior e dentro de algumas salas de aula", explicou à agência Lusa a diretora da escola, Ana Paula Custódio.

A mesma fonte acrescentou que, na sequência de informação recolhida junto da Proteção Civil, prevendo o agravamento do estado do tempo e perante "o reduzido número de alunos durante a tarde", foi decidido encerrar as instalações "por questões de precaução e segurança".

A diretora do estabelecimento sede do Agrupamento de Escolas Lapiás assegurou que não se registaram quaisquer danos pessoais, apesar do alagamento de zonas exteriores da escola e infiltrações, nomeadamente no pavilhão de educação física.

O estabelecimento de ensino na União de Freguesias de Almargem do Bispo, Montelavar e Pêro Pinheiro deverá reabrir sem problemas na segunda-feira, adiantou a diretora.

Uma fonte oficial da Câmara de Sintra explicou que o Serviço Municipal de Proteção Civil não registou qualquer incidente na escola e não teve qualquer iniciativa relativamente ao estabelecimento de ensino.