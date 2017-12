O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até às 08:00 de sábado (mais uma hora em Lisboa) o aviso meteorológico laranja nas nove ilhas dos Açores devido às previsões de chuva e trovoada.

De acordo com um aviso meteorológico emitido pelo IPMA, as ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo), central (Terceira, Graciosa, Sâo Jorge, Pico e Faial) e oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, até às 08:00 de sábado, tendo em conta as previsões de períodos de chuva e aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoadas.

O IPMA já tinha colocado hoje o arquipélago açoriano sob aviso laranja até às 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

O mau tempo que está a afetar os Açores já originou esta sexta-feira 14 ocorrências, a maioria em São Miguel, principalmente pequenas inundações em habitações e obstruções parciais de estradas.

Devido ao mau tempo, o voo da Azores Airlines, com 192 passageiros, com origem em Boston (Estados Unidos da América) e com chegada prevista a Ponta Delgada (São Miguel) às 06:00 locais (mais uma hora em Lisboa) divergiu para a capital portuguesa, segundo informou o porta-voz da companhia aérea açoriana SATA, António Portugal, em declarações à agência Lusa.

Foi ainda cancelada a ligação da Azores Airlines Ponta Delgada (São Miguel)/Praia (Cabo Verde).

Quanto às ligações entre as nove ilhas, asseguradas pela SATA Air Açores, o porta-voz da companhia aérea açoriana disse esta tarde que a operação está a ser realizada.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu ao final da tarde um alerta a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações.