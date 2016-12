O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou, esta terça-feira, o aviso 'Aviso Amarelo' a todas as ilhas dos Açores, devido à previsão de precipitação e trovoada em toda a região.

O aviso meteorológico do IPMA informa que no grupo oriental (ilhas de Santa Maria e São Miguel) haverá precipitação, "por vezes forte", e trovoada, entre as 11:00 de quarta-feira e as 02:00 da madrugada de quinta-feira (mais uma hora no continente).

Para as ilhas do grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) a chuva e a trovoada far-se-ão sentir entre as 23:00 de hoje e as 17:00 de quarta-feira.

Já para o grupo ocidental, ilhas do Corvo e das Flores, para as quais já havia sido emitido um comunicado na segunda-feira, o IPMA adianta que está prevista até às 23:00 de quarta-feira precipitação "por vezes forte" e trovoada.

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, tais como a limpeza dos sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências.