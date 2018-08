O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu hoje o aviso amarelo do grupo ocidental ao grupo central dos Açores, devido à previsão de precipitação forte e trovoada.

O aviso amarelo para o grupo ocidental, lançado na segunda-feira, foi prolongado para hoje e foi emitido também para o grupo central, afetando no total sete ilhas do arquipélago dos Açores - Corvo e Flores no grupo ocidental, e Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa no grupo central.

Em causa está a previsão de aguaceiros pontualmente fortes e trovoada no período entre as 08:00 e as 18:00.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores deixa algumas recomendações de segurança para a população, que deve manter os sistemas de drenagem limpos, evitar a circulação rodoviária e ter atenção aos locais não pavimentados, onde a erosão dos solos causada pela chuva pode levar à queda de muros, taludes ou postes.

A população deve ficar atenta às informações e indicações da Proteção Civil e forças de segurança.

O aviso amarelo é emitido quando se considera haver uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.”