A Proteção Civil dos Açores alertou esta quarta-feira para um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos ocidental e central, que vão estar sob aviso amarelo até às 16:00 locais devido às previsões de chuva.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um sistema frontal deverá agravar o estado do tempo nas ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial), provocando precipitação pontualmente forte.

Para estas ilhas o aviso amarelo referente a precipitação vai vigorar até às 16:00 de hoje (mais uma hora em Lisboa).

Face a essas previsões o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.

O aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.