A capitania do Porto do Funchal emitiu, na sexta-feira, um aviso de agitação marítima forte na orla marítima da Madeira, em vigor até às 18:00 de sábado, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, é referido no comunicado emitido pela autoridade marítima regional com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA aponta para vento do quadrante norte "bonançoso a moderado" e uma ondulação de noroeste até os quatro metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros a partir do início da manhã na costa norte.

Na parte sul da ilha, as ondas serão de 1,5 metro e a visibilidade nos mares do arquipélago será boa a moderada.

Chuva nos Açores

Uma superfície frontal fria com “atividade moderada a forte" deverá provocar um agravamento do estado do tempo nas nove ilhas dos Açores, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da região autónoma.

Referindo-se a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil indica que as nove ilhas dos Açores estarão sob aviso amarelo entre as 23:00 de sexta-feira e as 15:00 de sábado com previsões de chuva forte.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu um comunicado a recomendar medidas de autoproteção, como não circular sem necessidade nas ruas e manter os sistemas de drenagem limpos.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.