Um homem que alegadamente tentou um assalto, com mais duas pessoas, foi baleado pela PSP após uma perseguição no concelho de Matosinhos,durante a madrugada.

Em declarações à Lusa, fonte das relações públicas da PSP do Porto, explicou que a polícia recebeu um alerta de assalto na estação de Metro da Senhora da Hora, Matosinhos, pelas 03:45 de hoje, e que se tratava de grupo de três homens, um deles com 34 anos, e outros dois com 27 anos.

Os três indivíduos colocaram-se em fuga numa viatura da marca Peugeot, por várias artérias do concelho, nomeadamente na freguesia de Guifões.

Depois despistaram-se em Santa Cruz do Bispo e embateram em dois outros veículos, mas tentaram prosseguir a fuga, desta feita a pé.

O indivíduo baleado recebeu tratamento hospitalar para ferimentos ligeiros.

Dois indivíduos foram de imediato intercetados, mas um terceiro tentou agredir um elemento policial com uma pedra de grandes dimensões e foi feito um disparo com arma de fogo da polícia que atingiu o indivíduo”, explicou fonte da PSP.

O suspeito baleado “ainda correu e veio a ser intercetado na Rua Azemel, em Santa Cruz do Bispo”, acrescentou a PSP.

O 2.º comandante dos Bombeiros de Matosinhos-Leça, Luís Silva, confirmou à Lusa que aquela corporação foi acionada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) pelas 04:15 e quando efetivos da corporação chegaram ao local, viram a PSP e um indivíduo de 34 anos "deitado num campo de cultivo com um projétil alojado na nádega direita”.

Segundo Luís Silva, o indivíduo estava consciente e considerado “ferido ligeiro”. “Fizemos o tratamento e foi transportado ao Hospital Pedro Hispano com acompanhamento da PSP, porque estava detido”, acrescentou.

Segundo a PSP, o trio agora detido é suspeito de ter levado os cofres da estação de Metro de Rio Tinto e de ter “tentado assaltar a máquina de bilhetes na estação de Metro da Senhora da Hora.