O trânsito estará condicionado em várias artérias de Lisboa, na segunda e na terça-feira, devido às cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República Mário Soares, que morreu no sábado, aos 92 anos.

O cortejo fúnebre passará pela residência de Mário Soares, no Campo Grande, em Lisboa e segue pelas 11:00 pelas ruas centrais da capital até à Câmara Municipal de Lisboa, onde fará uma breve paragem, em direção ao Mosteiro dos Jerónimos.

O corpo ficará em câmara ardente na Sala dos Azulejos do Claustro dos Mosteiro dos Jerónimos, desde cerca das 13:00 até à meia-noite de segunda-feira e na terça-feira até ao final da manhã, entre as 08:00 e as 11:00, estando o local aberto a todos os cidadãos.

Segunda-feira, 9 de janeiro

Trânsito condicionado entre as 10:30 e as 13:00

De acordo com a PSP, nos seguintes locais:

Rua Dr. João Soares

Alameda da Universidade

Campo Grande

Avenida da República

Praça Duque de Saldanha

Avenida Fontes Pereira de Melo

Praça Marquês de Pombal

Avenida da Liberdade

Praça dos Restauradores

Praça D. Pedro IV

Rua Áurea

Rua do Comércio

Praça do Município

Rua do Arsenal

Praça do Comércio

Avenida Ribeira das Naus

Cais do Sodré

Avenida 24 de Julho

Avenida da Índia

Praça do Império

Terça-feira, 10 de janeiro

No dia do funeral, o cortejo parte do Mosteiro dos Jerónimos para o Cemitério dos Prazeres, com breves paragens previstas em frente ao Palácio de Belém, à Assembleia da República, Fundação Mário Soares e à sede do Partido Socialista, no Largo do Rato.

Trânsito condicionado entre as 13:00 e as 16:00

Praça do Império

Rua de Belém

Praça Afonso de Albuquerque

Avenida da Índia, Avenida 24 de Julho

Avenida D. Carlos I

Rua de São Bento

Largo do Rato

Avenida Álvares Cabral

Rua de São Jorge

Rua da Estrela

Rua Domingos Sequeira

Rua Saraiva de Carvalho

Praça São João Bosco

Trânsito proibido

Rua do Comércio (junto à Praça do Município)

Zona envolvente ao Mosteiro dos Jerónimos

Praça São João Bosco

Conselhos da PSP

Os cidadãos devem privilegiar a utilização de transportes públicos. Se estacionarem na via pública, devem verificar se os seus veículos permite a circulação de veículos pesados de emergência, se ficaram devidamente trancados e não deixam valores à vista no interior.

Seja cooperante com os agentes de autoridade e um órgão facilitador da ação policial, não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos e não ostente bens pessoais de valor, especialmente telemóvel, carteira e relógio".

Veja também: