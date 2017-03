A médica Maria do Céu Machado vai ser a nova presidente do Infarmed. A TVI sabe que a antiga Alta-comissária da Saúde vai assumir a liderança da Autoridade Nacional do Medicamento, a convite do Ministério da Saúde.

A pediatra Maria do Céu Machado vai substituir Henrique Luz Rodrigues, que deixa o cargo e a administração pública aos 70 anos.

O novo rosto do Infarmed também já foi diretora clínica do Centro Hospitalar de Lisboa-norte em 2014.

A médica também estará na lista para os representantes dos utentes do Conselho Nacional de Saúde, que o Parlamento deverá eleger em breve.