A Marginal entre Cascais e Lisboa esteve com a via mais à direita cortada devido às ondas, confirmou a TVI junto de fonte da PSP e da Proteção Civil.

Inicialmente, pelas 14:10, a via esteve cortada na totalidade, no sentido Cascais-Lisboa, entre Paço de Arços e a curva do Espinheiro.

Depois de uma avaliação, as autoridades reduziram o corte apenas à via mais à direita.

Pelas 16:00 horas, a estrada foi totalmente reaberta apurou a TVI no local.

De acordo com o 'site' do Porto de Lisboa, a preia-mar ocorreu cerca das 14:19, estando a baixa-mar prevista para as 20:07.