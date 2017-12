O cadáver de um homem de "cerca de 30 anos", já com “algum tempo de decomposição”, foi hoje resgatado de um ribeiro no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros do Marco de Canaveses, aquela corporação recebeu pelas 17:00 o alerta de “alguém detetou um cadáver preso nas silvas de um pequeno ribeiro” situado “junto ao ribeiro de Odres”, na freguesia de Banho e Carvalhosa.

Os bombeiros, que estiveram no local com três viaturas e oito homens, resgataram então o corpo de um homem “que aparentava 30 e picos anos” e que foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, acrescentou o comandante Sérgio Silva.

O responsável dos bombeiros disse desconhecer as causas que possam ter levado à morte do homem, mas indicou que o corpo teria já “algum tempo de decomposição”.