A TVI e a TVI24 vão acompanhar a par e passo toda a campanha da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de Futebol. Mas Portugal não joga sozinho e, tal como os portugueses têm elevadas expectativas, também aqueles que vão ver as suas equipas defrontar a “Equipa das Quinas” também querem ver como se sai a sua seleção na Rússia.

No Grupo B, Portugal defronta primeiro a Espanha, depois Marrocos e por fim o Irão. É por isso que, para além das reportagens feitas com a nossa Seleção na Rússia, também estamos a fazer reportagens acerca dos países contra os quais Portugal vai jogando ao longo da competição.

Começamos na fronteira Portugal/Espanha, passamos pelo “mais português” território espanhol, depois falamos com os marroquinos e os iranianos que vivem em Portugal para saber se torcem a 100% pelo país-natal ou se ficam divididos quando o adversário é Portugal, a terra que escolheram para viver.

Reportagens para ver durante o Mundial 2018 na TVI e na TVI24.