O Presidente da República sugeriu esta quarta-feira que o novo aeroporto de Lisboa, que poderá localizar-se no Montijo, seja batizado com o nome de Mário Soares, em homenagem ao ex-chefe de Estado que morreu a 7 de janeiro.

"Se é possível ao Presidente da República fazer alguma sugestão, ela é de que essa nova realidade mereça o nome de Mário Soares, homenagem justa a quem serviu o país."

A sugestão foi deixada esta manhã no decorrer de uma visita à OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, e acontece no dia em que o Governo e a ANA - Aeroportos de Portugal assinam um memorando de entendimento para “estudar aprofundadamente” um aeroporto no Montijo, complementar ao de Lisboa, dez anos depois de ter sido equacionada a hipótese “Portela + 1”, abandonada em 2008.

A construção de um novo aeroporto na região de Lisboa ou a existência de uma infraestrutura complementar ao Aeroporto Humberto Delgado tem estado em discussão nos últimos anos, tendo sido realizados vários estudos e analisadas diversas localizações, sendo a construção da infraestrutura em Alcochete, concelho de Alenquer, a que esteve mais próxima de se tornar realidade.