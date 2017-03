O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou o ensino profissional "fundamental para o desenvolvimento do país", destacando não só a componente pública, mas também a privada na valorização deste domínio.

Marcelo Rebelo de Sousa dedicou a manhã e o almoço desta sexta-feira a uma demorada visita à Escola Técnica Profissional da Moita, no distrito de Setúbal, tendo sido acompanhado de perto pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

É um bom exemplo a vários títulos. Primeiro, porque é ensino profissional em várias áreas, fundamental para o desenvolvimento do país. Passamos a vida a falar da qualificação de recursos humanos", destacou em declarações aos jornalistas.

O Presidente da República evidenciou que este é um exemplo de uma escola privada, considerando que o ministro da Educação esteve presente "para mostrar a importância da escola privada também no domínio profissional".

Isso é bom porque é um cruzamento que existe também em relação ao ensino público profissional, mas aqui em relação ao ensino privado profissional. Como é que o ensino privado pode valorizar a componente profissional a pensar no desenvolvimento do país", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa começou a manhã no Colégio Corte Real, que está localizado nas instalações da escola, onde foi recebido pelos mais pequenos, visivelmente entusiasmados com a visita do chefe do Estado.

O Presidente da República recebeu desenhos, ouviu músicas tocadas por flautas, tirou inúmeras fotografias e até ajudou na hora de dar a sopa, sentando-se nas pequenas cadeiras para despachar várias colheradas de diferentes alunos.

Depois, já na escola técnica profissional, Marcelo observou de perto a demonstração de alunas do curso de técnico auxiliar de saúde e não perdeu a oportunidade para mandar uma tirada política: "até o doente aqui vira para a esquerda. Só me acontece isto ao longo do último ano, virar sempre à esquerda".

O chefe de Estado terminou a visita às instalações com um almoço servido pelos alunos.