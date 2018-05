O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu este sábado “um pensamento positivo” após a “turbulência” na liderança da Proteção Civil, desejando que “tudo corra muito bem ao longo do verão”.

Eu acho que é preciso agora é, com um pensamento positivo, desejarmos que tudo corra muito bem ao longo do verão deste ano” , afirmou aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, em Fátima, depois de questionado sobre a “turbulência” na Proteção Civil.

Interrogado se está tranquilo relativamente à próxima época de incêndios, quando se aproxima junho, que em 2017 foi um mês fatídico para o país devido aos incêndios, o chefe de Estado respondeu: “O que nós esperamos todos - e é isso que desejamos - é que haja uma conjugação de esforços”.

Os portugueses têm feito a sua parte, a Administração Central tem feito a sua parte, o poder local tem feito a sua parte e todos esperamos que seja um ano muito diferente do ano anterior”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, que no sábado esteve no santuário de Fátima, onde assistiu à procissão das velas e à missa.