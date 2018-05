Representantes de oito comunidades religiosas, com "perspetivas distintas" sobre várias matérias, foram esta quinta-feira recebidos pelo Presidente da República, a quem transmitiram estar “absolutamente convergentes” em relação à eutanásia que consideram ser “um retrocesso civilizacional".

Católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, hindus, ortodoxos, budistas e adventistas pediram para ser recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa para manifestar a sua posição contra a eutanásia, no âmbito dos projetos de lei para despenalizar e regular a morte medicamente assistida em Portugal, que serão debatidos e votados na próxima semana na Assembleia da República.

As nossas perspetivas podem ser distintas, como de facto são, mas aqui neste ponto são absolutamente convergentes” , afirmou o cardeal patriarca Manuel Clemente, à saída do encontro no Palácio de Belém, que durou mais de uma hora.

O cardeal patriarca defendeu que Portugal deve seguir o exemplo de “outras sociedades democráticas e evoluídas”, que optaram por desenvolver os cuidados paliativos de forma a “chegar a todos para que possam ter uma base sólida para o futuro”.

Já o pastor Jorge Humberto, da Aliança Evangélica Portuguesa, classificou a eutanásia de “retrocesso civilizacional”, defendendo também que a solução deve passar por “cuidados paliativos ao alcance de todos os cidadãos em Portugal”.

O pastor acrescentou que o tema “não pode ser um assunto de algumas pessoas apenas: As religiões têm um sério contributo a dar no sentido da dignificação e dignidade da vida”.

Os 16 representantes das oito religiões mostraram-se hoje unidos: “Estamos juntos para ter a mesma voz”, acrescentou o sheik David Munir, líder da Mesquita Islâmica Central de Lisboa.

O rabino Natan Peres, da Comunidade Israelita de Lisboa, saudou o facto de a eutanásia ter conseguido juntar diferentes religiões e mostrar que “as religiões em Portugal podem unir-se” e trabalhar juntas.

Pela voz do pastor Jorge Humberto foi ainda transmitida a posição em relação à realização de um referendo: “Seria uma excelente opção”, resumiu.

Sempre que o povo se pronuncia, com certeza que é um ato de democracia e com certeza que é uma forma de perceber claramente, sem qualquer tipo de manipulação aquilo que vai no sentimento e no coração das pessoas. O referendo seria uma excelente opção”, concluiu o pastor da Aliança Evangélica Portuguesa.