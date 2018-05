A Polícia Marítima, que se encontra em missão na ilha grega de Lesbos, resgatou 32 migrantes que se encontravam num bote sobrelotado, no Mar Egeu.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima nacional (AMN), o grupo de 32 migrantes, constituído por 14 mulheres, seis crianças e 12 homens, na sua maioria de nacionalidade afegã e iraniana, foi detetado quando navegava a partir da costa turca rumo às águas territoriais gregas na quinta-feira.

O chefe de equipa da Polícia Marítima recebeu um telefonema do responsável pelo Centro de Coordenação Local (LCC) da Guarda Costeira Grega em Mitilene, na Ilha de Lesbos, a solicitar que a equipa da Polícia Marítima, que se encontrava no seu período de descanso, voltasse ao mar, por ter sido detetado um novo bote com migrantes”, refere a AMN em comunicado.