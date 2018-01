A procuradora do Ministério Público Leonor Machado pediu, no primeiro dia do julgamento da Operação Fizz, a separação do processo do ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente. O pedido foi aceite pelo tribunal.

A procuradora alegou que o procurador Orlando Figueira, arguido neste processo, está há mais de dois anos com medida privativa da liberdade (pulseira eletrónica).

O advogado de Manuel Vicente, Rui Patrício, não se opôs ao pedido. À chegada ao tribunal, o advogado do ex-vice-presidente de Angola, disse que lhe parecia inevitável a separação dos processos.