A investigação da TVI sobre “O Negócio dos Manuais Escolares”, divulgada domingo no “Repórter TVI”, alcançou 28% de share e uma audiência média de 1 milhão 412 mil espectadores.

A segunda parte desta grande reportagem, emitida segunda-feira, no "Jornal das 8", registou também um bom resultado, com 24,8% de share e uma audiência média de 1 milhão 245 mil espectadores. Em ambos os casos, este "Repórter TVI", o primeiro do ano, foi líder nos respetivos horários.

Também o debate que se seguiu, na 21ª Hora, na TVI24, após a grande reportagem, liderou entre os canais de informação, registando uma audiência média de 125 mil espectadores.

No total, o tema dos manuais escolares alcançou uma cobertura de mais de três milhões de espectadores, revelando o interesse inequívoco dos portugueses sobre uma situação que importa seguir de perto.