O homem que segunda-feira atingiu uma pessoa com dois tiros de caçadeira, na Fajã das Éguas, na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, ficou hoje em prisão preventiva por decisão judicial.

O Tribunal da Comarca da Madeira informou, em comunicado, que "após o interrogatório que se iniciou cerca das 17:20 horas e terminou às 19:35, o arguido foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada e pelo crime de detenção de arma proibida".

O arguido tem 46 anos de idade, é natural da Ribeira Brava e a vítima é igualmente do sexo masculino, mas a idade não foi revelada.

Uma fonte dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava revelou que um homem fora atingido segunda-feira por "dois tiros de caçadeira" no local conhecido como Fajã das Éguas, na Serra de Água.

Contactado pela agência Lusa, o responsável da EMIR confirmou que a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

"O homem foi atingido em ambas as coxas e no braço direito, não havendo sinais de hemorragia, encontrando-se estável, consciente e com frio", explicou.