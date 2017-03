A Capitania do Porto do Funchal aconselhou este sábado o regresso das embarcações aos portos de abrigo devido aos avisos de mau tempo e vento forte na Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu um aviso de mau tempo sinal 6 para o arquipélago da Madeira, significando vento de força 7 (51 a 62 quilómetros por hora) de qualquer direção.

O aviso para vento forte, a vigorar até às 06:00 de domingo, indica vento de nordeste fresco (27 a 35 quilómetros por hora) a muito fresco (36 a 44 quilómetros por hora), por vezes forte (45 a 54 quilómetros por hora) a partir do início da noite.

A ondulação na costa norte será de ondas norte/noroeste de 1,5 a 2,5 metros, passando a ondas de norte/nordeste, aumentando para 2 a 3 metros durante a noite e, na costa sul, ondas de sul/ sudoeste de 1 a 1,5 metros, passando a ondas de sul/sudeste a partir da tarde.