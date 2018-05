Na Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, chove nas salas e os alunos levam cobertores para se aquecerem no inverno. Os pais e a direção do agrupamento subscrevem as queixas dos alunos e está a correr uma petição que pede obras urgentes na escola, que tem 40 anos e nunca sofreu uma intervenção de fundo.

Os problemas repetem-se nas várias salas, dos diferentes blocos, onde estudam 900 alunos.

O ministério da educação já anunciou uma verba de 150 mil euros para substituir as coberturas que ainda são de amianto.