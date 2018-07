O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, superintendente-chefe Luís Farinha, apelou esta segunda-feira para que exista um “rejuvenescimento e reforço do efetivo operacional”, considerando que se trata de uma necessidade premente que importa assegurar.

“Fruto da posição privilegiada que Portugal ocupa no ‘ranking’ dos países mais seguros, o aumento exponencial do turismo e do volume processado de passageiros em ambiente aeroportuário, a par do quase desaparecimento da sazonalidade na ocupação turística, implicam um acréscimo significativo populacional e dos riscos de criminalidade, essencialmente a oportunista, a ela associada”, disse o diretor nacional da PSP, na cerimónia de aniversário desta polícia.