Dois homens foram detidos por “fortes” suspeitas de terem agredido com uma catana duas pessoas em Lousada, distrito do Porto, anunciou hoje a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ/Norte).

Em comunicado, a PJ/Norte explica que os dois homens estão indiciados pela presumível autoria de dois crimes de homicídio na forma tentada, registados no dia 30 de dezembro.

“Os factos ocorreram na via pública, sendo que, após uma discussão, os suspeitos muniram-se de uma catana com a qual viriam a desferir vários golpes nas vítimas, provocando-lhe graves lesões que as colocaram em perigo de vida”, refere a polícia.

Segundo a PJ/Norte, os detidos, pai e filho, de 63 e 37 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.