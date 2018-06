A PSP de Loures identificou na quarta-feira "um homem de 47 anos de idade, por ser suspeito da prática de simulação do crime de roubo", após o mesmo ter apresentado queixa.

Em comunicado enviado à TVI24, a PSP refere que, "na sequência de uma denúncia de roubo a taxista, foi a mesma despistada através de equipas especializadas que se aperceberam de uma série de indícios que concorriam para mais um cenário falseado, cheio de incongruências e debilidades factuais".

Com efeito e depois de confrontado com a dimensão incongruente do relato, veio o condutor a admitir que o cenário foi inventado, tendo em vista o aproveitamento para benefício próprio do montante correspondente às viagens efetuadas, tendo-o feito pelas dificuldades financeiras que atravessa", acrescenta o comunicado.