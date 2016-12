O lobo foi recolhido perto da Autoestrada 4 (A4), em Bragança, na passada segunda-feira e levado para o Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

De acordo com os responsáveis veterinários, o animal de uma espécie protegida chegou muito debilitado ao Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) da UTAD, em Vila Real. Foi encontrado perto dos limites do Parque Natural de Montesinho, na zona do vale do Sabor e nas proximidades da A4.

Os ferimentos aparentam ter sido provocados por um atropelamento.

O médico veterinário Filipe Silva explicou à Agência Lusa o animal selvagem está agora a recuperar no CRAS, completamente isolado e com contacto mínimo com os humanos. A vigilância permanente é feita através de câmaras de vídeo e o contacto com os veterinários limitado apenas aos períodos de alimentação e medicação.

Filipe Silva referiu que se prevê um longo período de recuperação para o lobo que, posteriormente e se tudo correr bem, poderá ser devolvido à natureza, numa operação que terá que ser coordenada com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O CRAS da universidade transmontana trata uma média de 300 animais selvagens por ano, 85% a 90% dos quais aves, provenientes do Norte e Centro do país. Os ferimentos estão na maior parte dos casos relacionados com a atividade humana, como tiros, atropelamentos ou a manutenção em cativeiro. A eletrocussão é também uma das causas dos ferimentos dos animais.