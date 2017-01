Os manuais escolares são obrigatórios e se os alunos não os levam para as aulas têm falta de material. Por isso, todos os anos, a maioria das famílias suporta elevados custos com a compra desta imprescindível ferramenta escolar.

Uma investigação da TVI concluiu que um dos factores que encarece os manuais escolares é a despesa com acções de marketing, promoção e as ofertas que as Editoras fazem e que são proibidas por lei. As ofertas são legalmente proibidas para não condicionar a escolha dos manuais, por parte dos professores.

Mas, o que a TVI apurou é que algumas editoras oferecem, às escolas, quadros interactivos, computadores e até suportes de vida, numa tentativa de garantir que os professores adoptem os livros escolares que vendem.

Um negócio de milhões que está na mão de apenas duas editoras e que devia ser regulado e fiscalizado pelo Estado Português, para proteção das familias.

E afinal, qual é o preço justo para um manual escolar?

"O Negócio dos Manuais Escolares" uma grande investigação da jornalista Alexandra Borges

