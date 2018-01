A oferta de manuais escolares no próximo ano letivo vai ser feita através de um sistema de vouchers entregues aos pais, segundo promessa deixada esta segunda-feira pelo Ministério da Educação a um grupo de pequenos livreiros.

Ficámos satisfeitos porque concordaram com a nossa proposta, de um sistema de 'vouchers' para os pais, que podem escolher a livraria que quiserem. Foram ao encontro das nossas aspirações”, disse à Lusa José Augusto Baia, da livraria/papelaria Saturno, de Oliveira do Bairro, após uma reunião no gabinete da secretária de Estado Adjunta e da Educação com o grupo de trabalho sobre a gratuitidade dos manuais escolares.