O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) deteve um homem de 61 anos por suspeita de violência doméstica.

Em comunicado, divulgado neste sábado, a autoridade adianta que, através da Divisão de Investigação Criminal, "procedeu à detenção de um homem de 61 anos de idade, depois do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliário, emitido pela Autoridade Judiciária, por haver suspeitas do cometimento do crime de violência doméstica". O suspeito foi detido na quinta-feira, pelas 08:00, na freguesia de Oeiras e São Julião da Barra.

Na sequência das diligências, a PSP apreendeu vários artigos, como um revólver, uma pistola e uma espingarda, munições de vários tipos, uma soqueira, um bastão policial e ainda um crachá da Polícia Judiciária.

"O detido, com antecedentes criminais, foi presente na Instância Central" do Tribunal da Comarca de Lisboa para primeiro interrogatório, "tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contacto com a vítima", adianta.