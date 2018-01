A PSP identificou, na última madrugada, em Lisboa, 74 menores em risco, que “deambulavam” na rua, sem acompanhamento de um adulto. Desses jovens, 45 tinham menos de 16 anos. Uma jovem foi, inclusive, sinalizada à comissão de proteção de menores.

As identificações foram feitas no âmbito da Operação de Fiscalização de menores em risco, realizada pelo Comando Metropolitano de Lisboa, com a colaboração da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) Lisboa Centro e o balanço foi feito em comunicado pela PSP.

[Visou detetar] menores de 18 anos em zonas referenciadas pelo consumo de álcool e outras drogas, bem como prevenir situações suscetíveis de colocar em perigo a vida e a integridade física das crianças, nomeadamente serem vítimas de diversos crimes ou acidentes de viação”

Os menores identificados “deambulavam na via pública sem a supervisão parental ou de um adulto responsável”.

A jovem que foi sinalizada, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da sua área de residência, tem 14 anos e a decisão foi tomada por “existirem indicadores de perigo”.

Durante a operação, foram igualmente fiscalizados diversos estabelecimentos, tendo sido levantados 26 autos de contraordenação, três dos quais relativos a venda de álcool a menores.

Foram ainda feitas três detenções por tráfico de estupefacientes, adianta o Comando Metropolitano de Lisboa.