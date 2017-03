O primeiro Alfa Pendular remodelado começa a circular esta sexta-feira. A viagem terá início às 16:00 em Lisboa e tem como destino Braga. A cerimónia de apresentação do novo comboio aconteceu esta sexta-feira de manhã na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, e contou com a presença do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques