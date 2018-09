Um acidente entre um elétrico e um autocarro no Cais do Sodré feriu nove pessoas, que estão a ser assistidas no local, apurou a TVI.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa revelou a informação, mas não adiantou a gravidade dos ferimentos das pessoas.

Segundo os Sapadores Bombeiros, o acidente aconteceu às 18:21.

No local estão duas viaturas dos Sapadores de Lisboa, quatro meios do INEM, uma ambulância dos bombeiros e elementos da PSP e Polícia Municipal.

Contactada pela Lusa, a PSP acrescentou que o trânsito na zona do Cais do Sodré está condicionado.