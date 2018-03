Mais de 100 polvos mortos deram à costa na praia de Paço de Arcos, em Oeiras, esta terça-feira, apurou a TVI24 junto da Polícia Marítima.

Os animais, juntamente com outros organismos mortos, foram encontrados espalhados no areal da praia, sendo que algumas amostras foram entregues ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entidade que tentará apurar as causas da morte dos moluscos.

A Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência, contando com a ajuda da Câmara Municipal de Oeiras para a remoção dos animais do areal.

Contactada pela TVI24, fonte da Câmara Municipal de Oeiras disse não saber o número exato de polvos que deram à costa, mas garantiu que eram "mais de 100".

As causas que levaram ao surgimento dos moluscos não foram ainda apuradas, mas o capitão do Porto de Lisboa, Coelho Gil, disse à TVI24 que o mau tempo dos últimos dias pode ser a causa mais provável.

Terão sido arrastados pela forte agitação marítima que se fez sentir nos últimos dias devido ao mau tempo", disse.

Uma amostra dos polvos foi levada para o departamento de biologia do IPMA, para que sejam feitas as devidas análises aos moluscos marinhos.

Segundo uma outra fonte da Polícia Marítima não há memória de polvos terem dado à costa nesta zona do país, apesar de depois das tempestades ser "normal" que o mar devolva à terra resíduos e organismos.