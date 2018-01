Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira à tarde, num armazém chinês, perto da Gare do Oriente. De acordo com fonte da PSP, o alerta foi dado às 18:13 e o fogo está a ser combatido pelo Regimento de Sapadores de Lisboa.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores de Lisboa, o incêndio urbano está a consumir um “edifício comercial”, na Avenida de Berlim, em Lisboa.

No local estão 36 operacionais, apoiados por 14 viaturas, a combater as chamas. O incêndio foi dado como circunscrito às 18:50.

Os bombeiros acrescentam que não há indicação de feridos.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar no local, o incêndio terá começado no andar de baixo da loja Maxina (onde existem diversos produtos entre os quais velas e produtos inflamáveis) e propagou-se ao primeiro andar (onde se encontra a secção de roupas). Várias explosões foram ouvidas no local.

Por precaução, o INEM também tem meios no local. Contactada pela TVI, fonte do INEM informa que tem no local uma Viatura de Emergência Médica e de Reanimação, do Hospital de São José, duas ambulâncias e uma moto. Mas, até ao momento, não foram reportados feridos.