O Juízo Central Criminal de Lisboa condenou dois arguidos, um deles por 99 crimes de abuso sexual de menores a 15 anos de cadeia, e o outro a quatro anos e nove meses de prisão, com pena suspensa.

De acordo com a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), está indiciado que desde 15 de setembro de 2013, quando tinha 12 anos, a menor, enteada de um dos arguidos, foi por este repetidamente abusada sexualmente no interior da casa onde com ele habitava, em Lisboa.

Durante este mesmo período de tempo, este arguido abusou ainda de uma sua sobrinha”, acrescenta a informação disponível no site da PGDL.

O outro arguido era companheiro da avó da menor e também abusou sexualmente dela.

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa diz ainda que a um dos arguidos foi determinada a sujeição à recolha de amostra ADN.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público na 2ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da PJ.