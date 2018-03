A circulação no sentido sul-norte do Eixo Norte-Sul, em Lisboa, está normalizada, depois de um acidente esta manhã ter provocado o corte de duas vias, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano.

As duas vias da esquerda, junta à saída para a Ameixoeira, estiveram encerradas para limpeza do pavimento, após a remoção das duas viaturas ligeiras envolvidas no acidente, e foram reabertas ao início da tarde, informou a polícia.

O acidente provocou dois feridos ligeiros e condicionou a circulação automóvel numa das principais vias da cidade.