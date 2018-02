Dois homens de 39 e 42 anos foram detidos em flagrante delito, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, por suspeita de crime de roubo, anunciou a PSP, nesta quinat-feira.

Em comunicado, a PSP conta que os detidos “foram intercetados pela polícia quando tentavam coagir a vítima, com pedras da calçada”, a entregar 275 euros.

Os dois suspeitos já tinham antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, tendo sido presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa, e ficado sujeitos a apresentações semanais às autoridades.

Também no centro de Lisboa, mas na freguesia da Misericórdia, a PSP deteve cinco homens, com idades entre os 17 e 28 anos, na madrugada de quarta-feira, por suspeita de roubos no Metro.

Os detidos foram intercetados por agentes da PSP depois de, através do uso da força física, terem roubado 15 euros.

Depois da detenção dos homens foi ainda possível “recuperar o dinheiro roubado e entregá-lo ao legítimo proprietário”.

Os detidos foram já presentes a tribunal para primeiro interrogatório, onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações mensais às autoridades.