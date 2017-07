O Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza e Domésticas (STAD) anunciou para sexta-feira uma greve de 24 horas do pessoal da limpeza no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, contra o alegado “assédio moral e sexual” sobre trabalhadores.

Em comunicado, o STAD denuncia a prática de "assédio moral e sexual" sobre as funcionárias pelas chefias da empresa EUROMEX, que presta serviço de limpeza no aeroporto.

A chefia, verbalmente, trata muito mal os trabalhadores e trabalhadoras, intimidando-os, amedrontando-os e, inclusive, reprimindo-os", lê-se na nota, que acrescenta "jamais a chefia atuaria desta forma se não tivesse uma orientação ou, no mínimo, a total proteção e/ou conivência da EUROMEX".

E continua: "Esta empresa preza por incutir uma atitude de prepotência e arrogância às suas chefias dos locais de trabalho levando à prática de assédio moral".

Informando que algumas das funcionárias já "fizeram queixa à empresa", o STAD acrescenta que a "EUROMEX assobiou para o lado!".

Neste local de trabalho - no Aeroporto Francisco Sá Carneiro - a chefia ultrapassa todos os limites pois além do assédio moral são feitas abordagens às trabalhadoras de cariz sexual e de violência psicológica", fazendo com que "haja quem tenha medo de ir trabalhar", acrescenta a nota.

Em declarações à agência noticiosa Lusa, o coordenador regional do Porto do STAD, Eduardo Teixeira, afirmou que a paralisação "vai abranger os 80 funcionários que diariamente trabalham no aeroporto".

Devido à greve, que vai durar entre a meia-noite de quinta-feira e a meia-noite de sexta-feira, "deixará de haver serviço de limpeza em todo o edifício do aeroporto, desde os escritórios até às casas de banho públicas", disse o sindicalista.

Os grevistas concentram-se às 9:30 perto do aeroporto de onde sairão, mais tarde, a pé rumo às instalações da EUROMEX, em Perafita.

A Lusa tentou obter uma reação da ANA – Aeroportos de Portugal, mas tal não foi possível até ao momento.