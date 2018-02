Os municípios propõem que sejam definidas zonas prioritárias de limpeza das florestas. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) já tinha avisado que seria "impossível" cumprir o prazo até final de março imposto em lei pelo Governo e, no parlamento, Manuel Machado fez esta proposta.

O presidente da ANMP propos, assim, uma solução a identificação de zonas de atuação prioritária.

Estabelecer zonas de intervenção prioritária, em função dos dados objetivos que se conhecem, para salvaguarda de pessoas e bens, e em articulação cruzada, conjugada, acelerada com todos os intervenientes. Não podem ser apenas as câmaras municipais a ficarem com este encargo, que é enorme”.