Para o advogado dos familiares de Luís Pinto e Liliane Pinto, João Paulo Matias, Pedro Dias matou o casal para levar o carro. Para isso, montou um cenário de uma operação stop, que acabou em tragédia, pretendendo, desta forma, lançar a confusão na investigação e desviar a atenção dele próprio. João Paulo Matias diz que foi por isso que usou a Glock da GNR e não a sua própria arma.

Há um fio condutor nesta história e é o arguido. Um fio condutor de violência gratuita, frieza e calculismo”, disse o advogado

O advogado do casal Pinto pediu 25 anos de cadeia, à semelhança do que já tinha feito o Ministério Público.

A mãe de Liliane Pinto não aguentou ouvir as alegações proferidas pelo advogado e teve de sair da sala. Poucos minutos depois voltou a entrar e chorou a ouvir falar da filha.

"Execuções sumárias"

Feitas as alegações finais pelo advogado João Paulo Matias, começaram as alegações finais do advogado da namorada do GNR alegadamente morto por Pedro Dias.

O advogado Miranda Carvalho diz que os homicídios de que Pedro Dias está acusado se trataram de "execuções sumárias", uma vez que os disparos foram todos dirigidos à cabeça. Para o advogado, isso demonstra bem a intenção do arguido.

Assim, considera Miranda Carvalho, não pode ser difícil para o Tribunal aplicar os 25 anos de cadeia ao arguido.