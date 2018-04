O Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) já começou a aprovar as novas ambulâncias de socorro que tinham sido chumbadas devido às novas cores.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) elogiou a decisão do IMT e salienta que o novo modelo de protocolo permite instalar os novos Postos de Emergência Médica (PEM) nos bombeiros com base no apoio financeiro directo transferido pelo INEM para a aquisição das ambulâncias. Estas, passam a ter duas cores, o amarelo tradicional e o vermelho. Esta nova formulação cromática permite identificar as viaturas operadas pelos bombeiros.